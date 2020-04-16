Ульяновск, , 08:50 — REGNUM В связи с режимом самоизоляции реальные доходы людей упадут, уровень безработицы вырастет. Каждый «день простоя приближает к катастрофе» предприятия и организации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Он подчеркнул, что, с одной стороны, необходимо соблюдать режим самоизоляции, но «с другой стороны, нам надо сберечь малый бизнес», который «только недавно обрёл почву под ногами, а сегодня того и гляди окажется на пороге краха».

«Понимаю, что каждый день простоя приближает к катастрофе. Рушатся наработанные связи, теряется логистика, уходят клиенты. Согласно прогнозу, реальные доходы людей могут сократиться по итогам года на 6,5%, а уровень безработицы рискует подскочить до 7%. И это всё очень оптимистично. Больше всего пострадает гостиничный бизнес и сфера общественного питания, культура, спорт, транспорт, оптовая и розничная торговля», — отметил Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области разрешили возобновить работу ряду предприятий, в их числе — строймагазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, гостиничные комплексы, нотариальные и адвокатские конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер.

Напомним, на 15 апреля в Ульяновской области официально установлено ещё 18 случаев инфицирования коронавирусом — всего число заражённых в регионе достигло 104. Один пациент скончался, двое выздоровели.

Отметим, что уровень безработицы в Поволжье по итогам третьего квартала 2019 года составил 4,1%.