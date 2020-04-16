Уфа, , 08:55 — REGNUM Салонам оптики и организациям, которые оказывают парикмахерские, визажные услуги, услуги по маникюру и педикюру, разрешили работать в Башкирии. Соответствующий указ 15 апреля подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно указу, деятельность этих организаций и индивидуальных предпринимателей разрешена при соблюдении некоторых обязательных условий. Они должны работать по предварительной записи, а в помещении могут находиться не более шести человек, включая персонал. Кроме этого, руководство должно обеспечить измерение температуры у сотрудников, соблюдение дистанции и ношение ими и клиентами средств защиты.

Отмечается, что необходимо каждые два часа проводить дезинфекцию и влажную уборку контактных поверхностей и инструментов, а также выполнять некоторые другие условия.

Кроме этого, согласно указу, режим самоизоляции теперь не распространяется на случаи вызова граждан в суды, правоохранительные и другие госорганы. При этом у гражданина должна быть в наличие повестка и документ, удостоверяющий личность.

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