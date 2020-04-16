Амстердам, , 08:43 — REGNUM Количество входящих и выходящих полётов в главном аэропорту Нидерландов Схипхол в марте снизилось на 34% по сравнению с мартом 2019 г. Об этом 15 апреля сообщило Центральное статистическое бюро.

Международный авиаперевозки фактически приостановились в середине марта, после того как власти ряда стран приняли меры по ограничению распространения коронавируса. Так, 13 марта власти Нидерландов закрыли воздушное пространство для полётов из ряда стран. С 18 марта закрыто воздушное пространство всей шенгеновской зоны.

Данные Центральное статистическое бюро отражают разницу между первой и второй половиной марта. Если в первую половину месяца спад полётов в Схипхоле составлял 5%, то после 16 марта наблюдается спад в 66%. При этом пассажиропоток за этот же период снизился на 83%.