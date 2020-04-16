Пермь, , 08:40 — REGNUM В городе Чайковский Пермского края приставы наложили арест на водопровод, принадлежащий муниципальному унитарному предприятию «Водоканал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Причиной обременения недвижимости стали долги предприятия перед энергетиками. В ведомстве находится исполнительное производство о взыскании 20,5 млн рублей в пользу ПАО «Пермэнергосбыт».

Как отметили судебные приставы, добровольно МУП не погашал долги, поэтому пришлось прибегнуть к аресту. Предварительная стоимость обремененной недвижимости составила более 32 млн рублей.

«В настоящее время специалистом-оценщиком проводится работа по установлению рыночной стоимости арестованного имущества. По завершению всех процессуальных действий будет запущена процедура принудительной реализации», — сказали в УФССП по Пермскому краю и добавили, что водопроводные сети стали самым дорогостоящим имуществом, подвергнутым аресту с начала 2020 года.