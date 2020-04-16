Москва, , 08:40 — REGNUM Сразу три компании медиахолдинга «Эксперт» получили банкротные претензии от госкорпорация «ВЭБ.РФ». Иски, поступившие в арбитраж Москвы к АО «Коллектив редакции Эксперт», ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и ООО «Торговый дом группа Эксперт», начнут рассматривать в конце апреля-в июне 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все иски поступили в суд 10 марта 2020 года и уже приняты к производству. 23 апреля судья планирует приступить к рассмотрению претензий к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». Обоснованность иска к ООО «Торговый дом группа Эксперт» будет рассмотрена 1 июня 2020 года, а к АО «Коллектив редакции Эксперт» — 3 июня.

В качестве арбитражных управляющих предлагаются участники НП СРО АУ «Развитие». При этом для коллектива редакции предложен Роман Синченко.

Сумма претензий госкорпорации неизвестна. Холдинг «Эксперт» выступает издателем одноимённого экономического журнала и журнала «Русский репортёр».