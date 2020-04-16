Амстердам, , 08:35 — REGNUM Еженедельные потери нидерландских экспортёров цветов и растений от коронакризиса составляют 100 миллионов евро.

В марте общая стоимость экспорта цветов и растений составил 430 миллионов евро, что на 31,5% ниже, чем в марте прошлого года. В последней недели марта спад экспорта составил 77,3%.

Особенно сильно кризис сказался на экспорте в наиболее сильно пострадавшие от коронавируса европейские страны — Италию и Испанию. Также снизился экспорт в Австрию, Бельгию и Россию.

Ожидается, что к июню ущерб от коронакризиса может составить 2 миллиарда евро.