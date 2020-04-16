Москва, , 09:02 — REGNUM В России до конца мая 2020 года будут «заморожены» цены на машины японских марок Toyota и Lexus. Об этом говорится в сообщении автокомпании «Тойота Мотор».

«До конца мая 2020 года компания сохраняет текущие цены на автомобили Toyota без изменений и продлевает действие всех актуальных специальных предложений», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, продлевается срок технического обслуживания автомобилей японских марок. В случае неисправности автомобилей Toyota и Lexus автовладельцы смогут обратиться в дилерские салоны, как только те возобновят работу.

Напомним, на автомобильном рынке России в марте 2020 года было реализовано 12 587 машин Toyota, что на 36,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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