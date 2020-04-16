Рига, , 08:29 — REGNUM Представитель компании Latvijas Pasts (Почта Латвии) Гундег Варпа сообщил, что с момента введения режима ЧС в стране существенно, на 40%, выросло количество посылок, переданных через почтаматы предприятия. Об этом пишет 15 апреля портал Diena.lv.

«Чтобы исключить очереди при получении посылок, направленных через почтоматы, компания продлила срок хранения до трёх дней. Мы призываем клиентов забирать посылки вовремя, чтобы наши складские площади могли обрабатывать новые заказы», — сказал Варпа.

По его словам, режим ЧС во многих странах парализовал возможность отправлять посылки и письма за границу, которые ранее отправлялись пассажирскими авиарейсами. Поэтому предприятию пришлось найти новые логистические решения, и сегодня посылки вновь отправляются почти по всему миру. Однако прежние стандарты и сроки доставки уже не действуют. Вопрос стоит в самой возможности доставить посылку в другую страну, сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.