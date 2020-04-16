Амстердам, , 08:26 — REGNUM Министр экономических дел Нидерландов Эрик Вибес призвал все секторы экономики подготовить планы для «полутораметрового народного хозяйства». Подразумевается, что и после отмены карантинных мер в стране соблюдение расстояния в 1,5 метра надолго останется нормой общественного поведения.

По словам Вибеса, лишь при наличии таких планов ныне закрытые предприятия смогут снова открыться. Он призвал все секторы срочно заняться разработкой соответствующих планов.

Все т.н. «коронапротоколы» должны быть предоставлены на рассмотрение Министерству экономических дел. Министерство проверит, насколько в них учитывается соблюдение минимальной дистанции, гигиена, наличие защитных средств и контроль за соблюдением протоколов.