Пермь, , 08:14 — REGNUM Власти Пермского края расторгли договор на проектирование аквапарка. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Заскобрания региона Дарья Эйсфельд.

Она отметила, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, в частности из Турции. Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин проинформировал депутатов о своей позиции, согласно которой бюджетные средства на аквапарк тратиться не будут, даже на проектирование.

Предполагается, при составлении технического задания на проектирование предусмотреть две мокрые зоны и разбить проект на две очереди, а после сдачи объекта выкупать у владельца аквапарка из средств краевого бюджета до 200 посещений в месяц для детей из малоимущих, опекунских, патронатных семей.

«Это правильное, дальновидное и рациональное управленческое решение», — считает пермский депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планировалось построить аквапарк в Перми за счет краевого бюджета. В казне было заложено 5,6 млрд рублей.

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