Амстердам, , 07:55 — REGNUM Правительство Нидерландов выделит 300 миллионов евро на поддержку культуры страны. Средства предназначены помочь учреждениям культуры преодолеть первые месяцы коронакризиса. Кроме того, господдержка должна позволить учреждениям начать подготовку к следующему сезону.

Выделяемые средства в первую очередь будут направлены на увеличение субсидий для значимых учреждений культуры.

Поддержка будет также оказана провинциальным и муниципальным музеям, кинотеатрам и концертным площадкам.

Ранее министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсговен заявила, что весенний сезон следует считать потерянным для сектора культуры. При этом она уточнила, что не в состоянии компенсировать учреждениям культуры потерю выручки.