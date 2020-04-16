Курган, , 07:29 — REGNUM В Курганской области резко подорожало продовольствие. Об этом сообщает управление ФАС по Курганской области.

Антимонопольная служба совместно с активистами Общероссийского народного фронта с 23 марта мониторят цены на товары первой необходимости.

Так с 24 по 14 апреля подорожал килограмм свинины на 50 рублей, килограмм рыбы — на 32 рубля, литр подсолнечного масла — на 7,5 рублей, килограмм сахара — на 5,9 рублей, яйца куриные местами стали дороже на 20 рублей за десяток, килограмм картофеля — на 2−3 рубля, килограмм репчатого лука — на 9−17 рублей.

Наблюдается снижение цен на имбирь до 490 рублей, ранее его стоимость доходила до 2 тыс. рублей за килограмм.

Антимонопольщики обращают внимание на рост цен десятка куриных яиц до 82,5 рублей. Сейчас в торговой точке, где непомерно взвинтили стоимость яиц, десяток продаётся за 44,8 рублей.