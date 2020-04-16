Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о предоставлении отсрочки на полгода обслуживания долга в отношении 25 стран-членов в связи с распространением коронавируса. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе фонда.

В число стран, которые могут воспользоваться отсрочкой, вошли Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Йемен, Коморские острова, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центрально-Африканская Республика и Чад.

Предполагается, что компенсация за предоставление отсрочки будет формироваться в специальном трасте, учреждённом фондом. Его размер составит $213 млн. Кроме того, совет управляющих МВФ планирует привлечь дополнительные $1,4 млрд, которые позволят отсрочить платежи на два года.

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