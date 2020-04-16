Пекин, , 07:02 — REGNUM Прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику Китая упали на 10,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Общий объем FDI в Китай достиг 216,19 млрд юаней (около $31,2 млрд) в период с января по март, сообщили в Министерстве коммерции КНР. В частности, в марте FDI упали на 14,1% в годовом исчислении. Однако падение оказалось на 11,5 процентных пунктов слабее относительно февраля текущего года.

Иностранные инвестиции в сферу высокотехнологических услуг в стране взлетели на 15,5% за первые три месяца года в годовом исчислении, составив 29,9% от общего числа инвестиций в сектор.