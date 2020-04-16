Курган, , 07:00 — REGNUM В Курганской области в ходе проверок соблюдения карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса было выявлено 82 правонарушения в сфере торговли. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Торговали продовольствием без медицинских масок 62 продавца, в том числе в крупных центрах с большим наплывом покупателей. Выявлено 20 случаев торговли организациями, деятельность которых на период режима самоизоляции должна быть приостановлена.

Судами уже рассмотрено семь протоколов о нарушениях и в отношении шести вынесено решение о штрафе по 15 тыс. рублей каждому.