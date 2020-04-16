Токио, , 06:56 — REGNUM Японский производитель электроники Sony планирует принять участие в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких совместно с другими компаниями в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что пока Sony планирует перепрофилировать свои заводы на производство запчастей для аппаратов ИВЛ. В частности, под эти нужны будет переоборудован завод в префектуре Айти, в настоящее время производящий цифровые камеры.

Предполагается, что Sony поставит производителям медицинского оборудования запчасти к 1000 аппаратов ИВЛ уже в июле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии начали обсуждать возможность введения режима чрезвычайной ситуации еще в трех префектурах страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что режим ЧС может быть объявлен в префектурах Айти, Киото и Хоккайдо.

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