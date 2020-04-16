Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Две телеконференции по ситуации с коронавирусом провел президент США Дональд Трамп с представителями ведущих американских банков, а также с компаний из разных отраслей, 15 апреля сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

Глава государства выразил благодарность участникам совещаний за сотрудничество с американской администрацией. В конференциях приняли участие главы Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Walmart, Target, Johnson & Johnson, Pfizer, Regeneron, United Airlines, FedEx и ряда других.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса в США Дональд Трамп задействовал Акт об оборонном производстве (DPA), позволяющий американским властям регулировать промышленное производство и направлять ресурсы на производство определенных товаров.

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