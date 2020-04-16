Москва, , 06:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, призвал чиновников и бизнес-сообщество готовить новые меры по спасению российской экономики в условиях жесткого кризиса.

Напомним, что Владимир Путин и ранее говорил о том, что по ходу развития нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, власти будут корректировать и дополнять предпринимаемые ими антикризисные меры.

«Меры были очевидно экономически ориентированы. Во всех предыдущих обращениях президента упор был сделан в большей степени на социальную политику. Сейчас же мы увидели экономические меры, направленные на поддержку ключевых, наиболее пострадавших, отраслей, на сохранение рабочих мест. Линия президента, озвученная в прошлый раз, о том, что в первую очередь будут поддержаны те предприятия, которые обеспечат занятость, получила свое развитие», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Еще из важного — расширение отраслевой специфики. Уже заявлены некоторые отрасли, которые получают или в ближайшее время получат поддержку. И ряд регионов тоже пошли по такому же пути, например, губернатор Калининградской области Антон Алиханов взял на вооружение такую же логику, поддерживая. в первую очередь, одну из самых пострадавших отраслей — авиаперевозки», — отметила эксперт.

«Крайне важной мне кажется и история с поддержкой ситуации в регионах, с выделением дополнительно 200 млрд рублей. Многие экономические меры поддержки направлены на предприятия, но именно с той целью, что получателем этой поддержки станет не сам работодатель, а его работники. И очень важно, что еще раз заявлено о необходимости минимизировать бюрократические проволочки в процессе оказания этой поддержки — необходимо понять, как эти деньги будут доходить до работников, отработать механизм верификации со стороны государства. по этому поводу, вероятно, будут еще дополнительные пояснения», — завершила свой комментарий Дарья Кислицына.

Читайте также: Эксперт: помощь регионам — ключевое решение на совещании с правительством