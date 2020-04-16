Якутск, , 06:58 — REGNUM «Усидеть на двух стульях» — так охарактеризовал политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, которые предложил в ходе совещания с правительством РФ президент Владимир Путин.

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«Скажу сразу, что вспоминается поговорка про два стула, на которых нужно усидеть. Перед государством стоит непростая задача, когда нужно одновременно поддержать население, предприятия разной хозяйственной деятельности, направленности и форм собственности, малый и средний бизнес и другие организации, в том числе и всю бюджетную сферу. Но при этом необходимо, чтобы государство в условиях кризиса оставило средства на своё функционирование и обеспечение нормальной работы всех социальных институтов.

Экономика, как известно, является базисом общества, а политика — надстройкой. Если президент и группа по внесению поправок в Конституцию РФ оперируют тем, что во внутренние дела России не должны вмешиваться иностранные элементы, а люди с двойным гражданством не должны занимать государственные посты, то следовало бы и в экономической сфере продвигать такие идеи. Ещё раз повторюсь, меняя базис, мы сможем эффективней влиять на надстройку. Да, это меры протекционистские, но на данном этапе без них не обойтись», — считает политолог Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 15 апреля перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции.