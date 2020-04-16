Салехард, , 06:33 — REGNUM На ледовых переправах Ямала понижается тоннаж. Так с 18 апреля по основному «зимнику» Салехард-Лабытнанги движение разрешено для колёсных транспортных средств массой до 20 тонн, для гусеничных — до 35 тонн, сообщает ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО».

По «зимнику» Коротчаево — Красноселькуп движение открыто только для полноприводных транспортных средств. Причём с 08:00 до 20:00 едут машины общей массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 общей массой до 20 тонн.

По участку «зимника» Лабытнанги — Мужи движение разрешено только для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн. Закрыты до следующего сезона участки «зимников» Мужи — Азовы — Теги и Салехард — Надым. Движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале запрещено.