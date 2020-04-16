Ханты-Мансийск, , 05:37 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» вывела в простой более половины парка самолетов из-за падения пассажиропотока почти в 10 раз. Об этом заявил руководитель компании авиаперевозчика Андрей Мартиросов на заседании оперативного штаба ХМАО.

Как отметил Андрей Мартиросов, полёты сократились в пять раз. На 30% упали вертолётные перевозки. И тенденция грозит сохраниться до конца 2020 года.

«В настоящее время идет консервация самолетов на базах во Внуково, Сургуте и Тюмени», — сообщил гендиректор «ЮТэйр».

Все эти последствия пандемии коронавируса серьёзно ударят по авиакомпании, которая переживает не лучшую финансовую ситуацию. Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2019 года увеличила чистый убыток в в 3,3 раза по сравнению с 2018 годом.

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