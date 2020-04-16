Ханты-Мансийск, , 05:23 — REGNUM В Роспотребнадзор Югры поступило более тысячи обращений по возвратам билетов авиакомпании «ЮТэйр». В правительстве ХМАО обсудили вопрос отложенных полётов авиаперевозчика и убытков пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

«Исходя из анализа обращений, мы видим, что авиакомпания ссылается на статью 108 Воздушного кодекса России. В ней указано, что отказ граждан от поездки не является вынужденным. Значит, денежные средства возврату не подлежат», — сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.

Директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов заявил, что в марте было продано 274 тысяч билетов, совершили полёт 114 тысяч пассажиров, не летали, но имеют право на возврат 100 тысяч. Возвращены деньги 30 тысячам пассажиров на сумму 200 млн рублей. Права на возврат билетов, по словам Андрея Мартиросова, не имеют 60 тысяч пассажиров по условиям тарифов, так как приобрели невозвратные билеты.

Андрей Мартиросов назвал серьёзным вызовом для компании ситуацию с невозвратными билетами.

«До выработки централизованного решения на федеральном уровне авиакомпания не имеет ни возможностей, ни средств, чтобы вопреки условиям применения тарифа осуществить возврат», — констатировал Андрей Мартиросов.

С 1 апреля авиакомпания «ЮТэйр» обновила правила обмена и возврата. Теперь все билеты переведены в статус возвратных, отметил Мартиросов. Их можно обменять с переносом даты полёта. Ожидается возврат билетов 70 тысячам пассажирам на сумму 460 миллионов рублей.

Напомним, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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