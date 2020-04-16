Ханты-Мансийск, 16 апреля 2020, 05:23 — REGNUM В Роспотребнадзор Югры поступило более тысячи обращений по возвратам билетов авиакомпании «ЮТэйр». В правительстве ХМАО обсудили вопрос отложенных полётов авиаперевозчика и убытков пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.
Директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов заявил, что в марте было продано 274 тысяч билетов, совершили полёт 114 тысяч пассажиров, не летали, но имеют право на возврат 100 тысяч. Возвращены деньги 30 тысячам пассажиров на сумму 200 млн рублей. Права на возврат билетов, по словам Андрея Мартиросова, не имеют 60 тысяч пассажиров по условиям тарифов, так как приобрели невозвратные билеты.
Андрей Мартиросов назвал серьёзным вызовом для компании ситуацию с невозвратными билетами.
С 1 апреля авиакомпания «ЮТэйр» обновила правила обмена и возврата. Теперь все билеты переведены в статус возвратных, отметил Мартиросов. Их можно обменять с переносом даты полёта. Ожидается возврат билетов 70 тысячам пассажирам на сумму 460 миллионов рублей.
Напомним, основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).
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