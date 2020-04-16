Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Страны «большой двадцатки» (G20) согласились с предложением Саудовской Аравии предоставить бедным странам отсрочку платежей по долгам, говорится 15 апреля в совместном заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральных банков «двадцатки».

"Мы поддержали приостановку платежей по обслуживанию долга для беднейших стран», — говорится в документе.

Входящие в G20 страны согласились заморозить дебиторскую задолженность самых бедных стран до конца 2020 года. Отмечается, что такое решение будет способствовать преодолению пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса, и её взаимосвязанных последствий для здоровья, общества и экономики.

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