Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Запас средств в размере $350 млрд, выделенных для поддержки малого бизнеса США в условиях распространения коронавируса, оказался на грани исчерпания, пишет 15 апреля газета Wall Street Journal со ссылкой на американское управление по делам малого бизнеса.

Отмечается, что к настоящему времени одобрено 1,4 млн кредитов на общую сумму в $315 млрд, а остаток будет израсходован в ближайшие дни, в том числе на административные расходы при оформлении займов.

Второй пакет помощи, который позволил бы изыскать дополнительные средства на поддержку бизнеса и удержать его на плаву, пока не принят Конгрессом США.

И демократы, и республиканцы готовы направить из бюджета еще $250 млрд, но расходятся в деталях законопроекта. Кроме того, обе палаты Конгресса находятся на каникулах и не вернутся в Вашингтон до мая.

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