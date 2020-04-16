Эр-Рияд, , 04:06 — REGNUM Информацию о продолжении Саудовской Аравией ценовой войны на мировом рынке нефти опровергли в государственной нефтяной компании Saudi Aramco, 15 апреля сообщает Reuters.

Кроме того, в заявлении организации говорится, что Saudi Aramco не предлагала дополнительные льготы в виде увеличения сроков отсрочки платежей для своих заказчиков, о чем ранее сообщали ряд изданий.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что компания Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для азиатских стран.

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