Москва, , 03:42 — REGNUM Максимальный размер ущерба для экономики России из-за ситуации с коронавирусом может составить 17,9 трлн рублей. Об этом 16 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на обзорный доклад Национального рейтингового агентства (НРА).

Кроме того, по данным доклада, около 15,5 млн граждан РФ могут потерять рабочие места. Больше всего пострадает туристическая отрасль. При этом уточняется, что указанные цифры рассчитаны исходя из базового сценария, предполагающего снижение уровня ВВП на 3% при увеличении курса американского доллара до 85−90 рублей.

Эксперты полагают, что российские власти примут дополнительные меры для поддержки экономики, что позволит скорректировать прогноз по ущербу в сторону уменьшения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с российским правительством предложил направить 200 млрд рублей в качестве помощи региональным бюджетам.

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