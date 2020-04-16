Казань, , 03:23 — REGNUM В Татарии в арбитраж поступили претензии московской компании «Биотэк» к государственному унитарному предприятию «Медицинская техника и фармация Татарстана», учреждённому республиканским правительством в 1999 году. Сумма иска, который начнут рассматривать 1 июня 2020 года, составляет почти 75 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Биотэк», созданного 1991 году для оптовой торговли фармацевтической продукцией, поступило в арбитраж 10 апреля 2020 года, а 15 апреля его приняли к производству. Сумма исковых требований — 74 957 971,95 рубля.

Истец является крупных исполнителем по госконтрактам в разных регионах. В целом он был поставщиком в 10 917 государственных контрактах на сумму более 85,049 млрд рублей. С минздравом Татарии у ООО было заключено как минимум 525 контрактов на общую сумму почти 2,5 млрд рублей.