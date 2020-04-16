Москва, , 03:03 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы от АО «Главного управления обустройства войск» поступил многомиллионный иск к Минобороны России. Претензии пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 10 апреля 2020 года. Сумма иска — 44 220 922,27 рубля. Третьим лицом в деле участвует федеральное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ». Подробности спора неизвестны, но истца и ответчика связывают между собой как минимум 54 госконтракта на общую сумму почти 36 млрд рублей. Среди них — контракты на жилую застройку в Волгоградской, Новосибирской, Саратовской, Воронежской, Астраханской областях и Красноярском крае.

Помимо этого, 16 июня 2020 года суд начнёт рассматривать иск министерства к АО на сумму 11 208 707,56 рубля. Исковое заявление поступило 13 апреля 2020 года в арбитраж Москвы.

До этого стороны не раз встречались в рамках судебных слушаний. Например, только в конце февраля 2020 года Минобороны подало порядка 50 исков в «Главному управлению обустройства войск» на разные суммы. Истец требует взыскания неустоек по разным контрактам, в том числе четырёхлетней давности.