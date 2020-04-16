Скопье, , 07:49 — REGNUM Глава Управления по государственным доходам Северной Македонии Саня Лукаревска 15 заявила, что доходы правительства Северной Македонии в марте 2020 года оказались на 12,28% ниже, чем в марте прошлого года, и на 24% меньше запланированных.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сильнее всего сократились доходы по статьям НДС (16,85%) и налог на прибыль (10,78%). Поступления в бюджет по статье «Подоходный налог» уменьшились не так значительно — только на 1,11%.

Ожидается, что в апреле доходы бюджета страны сократятся почти на 40%.

На фоне сокращения доходов наблюдается рост расходов бюджета — в марте 2020 расходы бюджета Северной Македонии увеличились на 13,48% по сравнению с предыдущим годом.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ: спад экономики Черногории составит 9%