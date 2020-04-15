Рига, , 23:54 — REGNUM Государственная касса Латвии продолжает увеличивать сумму заимствований в связи с пандемией Covid-19. На бирже Nasdaq Riga сегодня был размещён дополнительный выпуск двухлетних облигаций, выпущенных 18 марта 2020 года, на сумму 63 млн евро, пишет портал tvnet.lv.

Облигации со сроком погашения 20 марта 2022 года были проданы на аукционе. Ставка доходности для участников с 1-го апреля 2020 года, когда она составила 0,072%, выросла до 0,097%. Спрос со стороны участников составил 101 млн евро, предложено к покупке 63. Организатором аукциона выступила Nasdaq Riga. На сегодняшний день общий объём, находящихся в обращение ценных бумаг латвийского правительства составляет 1,36 млрд евро.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.