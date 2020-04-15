Лондон, , 23:50 — REGNUM Основные марки нефти завершают торги 15 апреля на Лондонской бирже разнонаправленно — Brent просела почти на 6%, WTI прибавила около 0,5% цены.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,67 (5,64%), до $27,93 за баррель. Диапазон торгов Brent составил $27,16 — $30,32 за баррель.

Майские фьючерсы WTI поднялись на девять центов (0,45%), до $20,20 за баррель. Диапазон WTI — от $19,21 до $20,89 за баррель.

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