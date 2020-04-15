Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Объём вложений России в государственные бумаги США в феврале 2020 года вырос более чем на $2 млрд и достиг $12,58 млрд. Соответствующие данные обнародовало 15 апреля министерство финансов Соединённых Штатов.

По информации ведомства, вложения России в долгосрочные облигации за месяц увеличились с $3,8 до $4,3 млрд, в краткосрочные облигации — с $6,7 до $8,2 млрд.

Напомним, в январе 2020 года объём вложений России в госдолг Соединённых Штатов составил $10,51 млрд, месяцем ранее — $9,97 млрд.