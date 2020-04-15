Москва, , 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает РИА Новости.

Решетников лично позвонил в крупнейшие российские банки. В одном из них министру, представившемуся бизнесменом, сообщили, что постановление правительства о запуске программы льготного кредитования малого и микробизнеса якобы еще не подписано.

Во втором банке Решетникову сказали, что такой кредит они ему, скорее всего, выдадут, но в мае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в ходе онлайн-совещания президента России с членами правительства, российский лидер Владимир Путин отметил, что получить льготные кредиты действительно сложно.