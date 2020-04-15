Рига, , 23:12 — REGNUM Анализируя информацию Службы государственных доходов (СГД) Латвии, портал Dienass Business приходит к выводу, что при максимальном уровне двухмесячного пособия по простою из-за пандемии коронавируса в 700 евро, средний размер выплат в стране равен 258 евро.

Журналисты отмечают, что всего 552 сотрудника из 13 093 получили пособия в стране в размере 700 евро за месяц. У 10 938 сотрудников (86%) размер пособия не превышал минимальную заработную плату в 430 евро. Пособия у 233 человек были меньше 20 евро.

Отмечается, что до 14 апреля СГД выплатила 3,492 млн евро сотрудникам 2350 компаний и 125 878 евро 543 самозанятым персонам. Двухмесячное пособие на случай простоя из-за пандемии составляет 75% получаемой ранее зарплаты, но при этом не может превышать 700 евро. 38% получивших его в Латвии работали в отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания, 13% в розничной торговле, 9% в индустрии развлечений.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.