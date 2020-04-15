Вашингтон, , 23:09 — REGNUM О снижении на 8,7% (в сравнении с февральским) объёма розничной торговли в США сообщает 15 апреля американское министерство торговли.

За месяц объём розничной торговли в США потерял 8,7%, а по сравнению с показателем марта прошлого года он снизился на 6,2%.

Американское ведомство отмечает, что показатель 8,7% явился отрицательным рекордом падения объёмов розничной торговли за всё время, то есть с момента начала его отслеживания с 1992 г.

Уточняется, что больше всего вклад в падение внесла торговля одеждой: объём розничной торговли этими товарами упал с февраля на 50,5%.

Падение объёма продажи мебели составило 26,8%, готовой еды и напитков в местах общественного питания — 26,5%, автомобилей и запчастей — 25,6%.

При этом объём розничной торговли еды и напитков в магазинах вырос на 25,6%. Увеличились на 4,3% продажи предметов личной гигиены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 614 482, количество летальных исходов заражения коронавирусом в стране достигло 27 085.

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