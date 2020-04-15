Аддис-Абеба, 15 апреля 2020, 22:57 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) намерен предоставить 32 странам Африки помощь в размере $11 млрд в связи с эпидемией, 15 апреля сообщает агентство Reuters.
Африканский директор МВФ Абебе Эмро Селассие сообщил, что международная кредитная организация координирует свою помощь со Всемирным банком, Африканским банком развития и другими группами.
МВФ ожидает падения экономики в странах Африки к югу от Сахары на 1,6% в 2020 году из-за «коронавирусного кризиса».
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