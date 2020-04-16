Тегеран, , 07:49 — REGNUM Иран разработал план поддержки и расширения возможностей наукоемких компаний в качестве шага для достижения цели резкого роста производства, поскольку экономика борется с проблемой коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 апреля.

«Общий бюджет в размере 63 триллионов риалов (почти 1,5 миллиарда долларов по официальному курсу в 42 000 риалов) предполагается выделить на поддержку наукоемких компаний», — сообщил заместитель главы Фонда инноваций и процветания Рухолла Зольфагари.

«В прошлом году наши показатели в реализации инновационных проектов в 10 раз превышали статистические данные за позапрошлый год», — отметил он.

«Некоторые виды деятельности имели мгновенные результаты в прошлом году, и компании смогли сыграть значимую роль в стране, при этом некоторые компании выйдут с хорошими показателями уже в следующем году, что продемонстрирует значительный рост производства», — пояснил Зольфагари.

По его словам, несмотря на проделанную в прошлом году работу, в новом году были подготовлены детальные планы поддержки наукоемких компаний, предусматривающие выделение 45 трлн риалов (около $1 млрд) в форме кредитов.

«В этом году наш фонд также инвестирует около 3 трлн риалов (около $ 71 млн) в секторы риска, и мы сможем производить новые продукты наряду с минимизацией инвестиционных рисков за счет страхового покрытия», — заявил Зольфагари.

Заместитель главы фонда отметил: «Кроме того, был выделен общий бюджет в размере 600 миллиардов риалов (почти 14 миллионов долларов) в виде невозвратных кредитов, чтобы компании могли коммерциализировать свою продукцию, а если они находятся на стадии исследований и разработок, действовали в сотрудничестве с университетами и научно-исследовательскими центрами».