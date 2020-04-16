Тегеран, , 07:52 — REGNUM Советник президента Ирана, секретарь Высшего совета иранских свободных зон Morteza Bank и посол Сирии в Иране Аднан Махмуд обсудили пути расширения совместных инвестиций в сектор СЭЗ путем создания совместных промышленных и коммерческих свободных зон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 апреля.

В ходе встречи представитель банка заявил, что иранские компании готовы сотрудничать с Сирией в области создания свободных экономических зон.

Махмуд, в свою очередь, подчеркнул важность усиления роли частного сектора и компаний двух стран в области инвестирования в свободные зоны, что принесет пользу двум странам и позволит им противостоять навязанной двум странам экономической войне.

Он подчеркнул, что санкции, введенные в отношении Сирии и Ирана, являются преступлением против человечности и препятствуют усилиям двух стран по борьбе с коронавирусом.