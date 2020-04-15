Подгорица, , 22:02 — REGNUM Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), черногорская экономика должна ослабнуть на девять процентов в 2020 году из-за коронавируса.

В последнем апрельском экономическом прогнозе, подготовленном МВФ, указывается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Черногории должен вырасти на 6,5 процента в следующем в 2021 году.

Инфляция, согласно прогнозам агентства Mina biznis, должна составить 0,7 процента в этом году и 0,9 процента в следующем.

МВФ прогнозирует дефицит бюджета Черногории в 17,9 процента в этом году, в следующие 14 процентов.

Экономика Хорватии также переживет спад в 9% процентов в этом году, Албания и Босния и Герцеговина (БиГ) на пять процентов, Северная Македония на четыре процента и Сербия на три процента.

По оценкам МВФ, Италия и Испания, в наибольшей степени затронутые пандемией коронавируса, с сокращением на 9,1 и 8 процентов, соответственно, могут быть худшими среди европейских стран в этом году.