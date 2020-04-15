Пекин, , 21:52 — REGNUM В рамках возвращения Китая к нормальной жизни после окончания эпидемии коронавируса в стране продолжается развитие автопрома. Как сообщает 15 апреля Синьхуа, один из крупнейших автопроизводителей КНР — корпорация FAW Group, выпускающая автомобили марки «Хунци», приступил к строительству автозавода на новых источниках энергии в городе Чанчунь, административном центре северо-восточной провинции Цзилинь.

Общий объем инвестиций в проект составляет 7,8 млрд юаней (свыше 1,1 млрд долларов). Производственные мощности по выпуску инновационной продукции, в том числе автомобилей с выходом в интернет, предполагается довести до 200 тыс. единиц в год, а сроки завершения строительства ориентированы на 2022 год.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года «Хунци», легендарная марка, основанная в 1958 году, продала 25 тыс. автомобилей, увеличив объем продаж почти на 90% в годовом выражении.