Москва, , 21:49 — REGNUM Корпорация «Макдоналдс» в России намерена ежемесячно направлять адресную финансовую помощь своим сотрудникам, чей текущий доход в связи с временными ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции оказался ниже 50% от средней зарплаты за февраль-март 2020 года, либо просто ниже уровня МРОТ, либо такие сотрудники не смогли воспользоваться другими программами поддержки. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-служба «Макдоналдса».

В компании заявили, что на программу поддержки будет направлено более 20 млн рублей ежемесячно, пока компания не вернется к прежним темпам работы после снятия всех ограничений из-за коронавируса.

На адресную помощь могут рассчитывать сотрудники «Макдоналдса», которые вынужденно оказались в трудной жизненной ситуации. Размер выплат будет определятся индивидуально.

Стоит отметить, что в социальных сетях сотрудники «Макдоналдса» делятся информацией о том, что выплаты они получают совсем небольшие — порядка 525 рублей в первой половине апреля, и еще тысячу рублей им обещали в конце месяца.

Помимо этой скромной материально помощи, в «Макдоналдсе» заявили, что в полном объеме сохранят все рабочие места для сотрудников, а на период действия ограничительных мер временно трудоустраивают своих сотрудников у сетевых партнеров «Макдоналдса» в продуктовом ритейле в любом городе России. Это позволит сотрудникам обеспечить дополнительный доход на период пандемии.

При этом кухня во всех ресторанах «Макдоналдс» продолжает свою работу. Компания гарантирует безопасность сотрудников на производстве и строго следует всем предписаниям регуляторных органов и обеспечивает высокий уровень санитарно-гигиенических стандартов.