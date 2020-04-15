Ашхабад, , 21:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководству профильных министерств и ведомств активизировать работу с зарубежным партнерами в сферах борьбы с опустыниванием, рационального земле‑ и водопользования, а также восстановления засоленных земель. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер распорядился акцентировать внимание на проекте «Центральноазиатская инициатива по пустыням (CADI) — сохранение и устойчивое использование пустынь Туркмении», реализацией которого должны занимаются министерство сельского хозяйства совместно с немецким фондом по сохранению природы Михаэля Зуккова.

Этот проект по сохранению биоразнообразия пустынь стартовал в 2019 году на территории заповедника «Берекетли Гарагум» и Репетекского государственного биосферного заповедника.