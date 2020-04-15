Пенза, , 21:12 — REGNUM Для представителей малого и среднего бизнеса Пензенской области региональные власти провели онлайн-брифинг по вопросам поддержки в условиях кризиса.

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов рассказал о снижении ставок по налогам для предпринимателей, занятых в пострадавших сферах. Кроме этого, уменьшится в два раза стоимость патента, снизится налоговая ставка с 2% до 1,6% в 2020 году по объектам недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей сократят страховые взносы в социальные фонды с 30 до 15%.

Были представлены новые антикризисные программы льготных займов регионального фонда «Поручитель».

Для того, чтобы узнать о всех существующих видах поддержки малого и среднего бизнеса в Пензенской области создана горячая линия фонда поддержки предпринимательства: 8−800−555−19−58, сообщает пресс-служба губернатора области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Белозерцев поручил внести корректировки в план по устойчивому развитию экономики области в соответствии с обращением президента РФ Владимира Путина. В частности, необходимо проработать меры по поддержке предпринимательства и довести эту информацию до руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

Читайте также: Пензенские власти утвердили план развития экономики региона