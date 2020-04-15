Ашхабад, , 21:07 — REGNUM За три первых месяца 2020 года Туркмения закупила в Турции цемент на сумму $6 млн 239 тысяч (457,4 млн рублей), передает «Trend».

При этом объемы импорта выросли в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным министерства торговли Турции, только в марте текущего года Туркмения приобрела турецкий цемент на $1 млн 518 тысяч (около 111,3 млн рублей), что в полтора раза больше показателя марта минувшего года.

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