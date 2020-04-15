Душанбе, , 20:54 — REGNUM За период январь-март 2020 года в Таджикистане общая сумма произведённой промышленной продукции составила 6 783,5 млн сомони или 662 тыс. долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 16,9%. Об этом сообщает таджикистанское госинформагентство «Ховар» со ссылкой на источник в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

По представленным данным, прирост производства наблюдается в обрабатывающей промышленности — на 21,8%, добывающей — на 10,1%, а также в секторе электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха — на 9,6%.

Отмечается, что в добывающей промышленности за первый квартал 2020 года было произведено продукции на сумму порядка 994,9 млн сомони или 970 тыс. долл., что превышает показатель 2019 года за аналогичный период.

Что касается производства металлических руд и других полезных ископаемых, то в сравнении с соответствующим периодом 2019 года прирост производства составил 11,5% и 20,7% соответственно.

При этом за первые три месяца 2020 года объём производства в обрабатывающей промышленности составил 3 604,8 млн сомони или 352 тыс. долл.