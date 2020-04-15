Лондон, , 20:48 — REGNUM Рынок нефти находится в смешанном настроении 15 апреля, основные марки торгуются разнонаправленно.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent опустились на $1,19 (4,02%), до $28,41 за баррель. Диапазон марки — от $27,16 до $30,32 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI подорожали на 17 центов (0,85%), до $20,28 за баррель. Диапазон сессии WTI пока составляет $19,21 — $20,89 за баррель.

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