Лондон, , 20:14 — REGNUM Мировые цены на нефть падают в ходе торговой сессии 15 апреля на Лондонской бирже, нефть Brent потеряла 5% цены, WTI — около 1%.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,54 (5,20%), до $28,06 за баррель. Ранее марка уже опускалась до $27,16 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на 13 центов (0,65%), до $19,98 за баррель. Дневной минимум марки пока составляет $19,21 за баррель.

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