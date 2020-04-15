Душанбе, , 20:14 — REGNUM В ходе встречи главы министерства экономического развития и торговли Таджикистана Завкизода Завки Амина с послом Европейского союза в Таджикистане Мерилин Йосефсон, прошедшей 14 апреля 2020 года, стало известно о том, что ЕС предоставляет правительству Таджикистана 78 млн евро, сообщается на официальном сайте минэкономразвития страны.

Посол ЕС сообщила, что в ответ на письмо президента Таджикистана Эмомали Рахмона относительно выделения финансовой помощи, а также технической поддержки для предотвращения последствий распространения коронавирусной инфекции для экономики страны, руководство Европейского союза готово предоставить 48 млн евро в виде грантовых средств.

Ещё 30 млн евро в качестве кредита правительство Таджикистана получит от Европейского инвестиционного банка.

Таким образом общая сумма финансирования составляет 78 млн евро.

Средства планируется направить на образование, здравоохранение, охрану границ, предотвращение возможных экономических и социальных последствий пандемии.

Медицинский персонал 25 медпунктов страны получит специальную, защитную одежду, на приобретение которой выделяется 1,3 млн евро. А образовательные учреждения страны будут обеспечены санитарными принадлежностями на сумму 780 тыс. евро.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Таджикистана сообщало о решении ЕС предоставить Таджикистану 48 млн евро, однако не было озвучено, в каком качестве будут выделены эти средства — как грант или кредит.

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