Кстово, Нижегородская область, , 20:05 — REGNUM В социальных сетях появились фотографии очереди из сотрудников, которые пытаются попасть на работу на один из заводов ЛУКОЙЛа в Кстово. Фотографии появились в сообществе «Регион 52». На униформе рабочих написано «Велесстрой».

По словам заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антона Гребня, задержка на проходных произошла в связи с замером температуры тела сотрудников подрядной организации.

«Руководству этой подрядной организации указано на необходимость строжайшего соблюдения норм и правил нахождения их сотрудников на заводе. К данной организации будут применены меры воздействия в рамках контрактных отношений», — цитирует представителя «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» «Коммерсантъ-Приволжье». Он добавил, что с руководством компании-подрядчика проведен дополнительный инструктаж для исключения повторения подобных инцидентов.

Антон Гребень подчеркнул, что на предприятиях ЛУКОЙЛ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Установлены дезинфекторы, проводится контроль температуры тела, офисные работники переведены на удалённый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появились фотографии огромных очередей на проходной завода ГАЗ, где для сотрудников был организован входной фильтр. В компании пояснили, что задержка на проходных была вызвана тем, что в связи с низкой температурой воздуха не удалось оперативно замерить температуру тел сотрудников предприятия бесконтактными термометрами. Пришлось дополнительно замерять температуру на проходных. Позднее решением Автозаводского районного суда предприятие было оштрафовано на 250 тыс. рублей.

Всего с 10 по 14 апреля в Нижегородской области выписано 259 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

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