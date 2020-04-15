Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов 15 апреля открыл новый интернет-проект INNOPROM ONLINE от организаторов главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ. В ходе первой сессии участники обсудили вопрос организации онлайн и офлайн работы персонала в новых условиях.

«В рамках не одного ИННОПРОМа мы обсуждали, что цифровая реальность начнет играть все большую роль в нашей профессиональной и социальной жизни, но никто не ожидал, что это «завтра» наступит так сразу. Конечно, сейчас идет проверка на прочность, всего, что мы сделали до этого момента. Серьезной ревизии подверглись системы управления производства товаров, перемещения, оказания услуг, сфера образования. В ходе этой проверки на прочность, не исключено, что выяснится, что некоторые услуги в старом формате уже не нужны. Некоторые отрасли показали, что могут эффективно работать в новом формате», — отметил Алексей Орлов.

В первой сессии INNOPROM ONLINE приняли участие директор по персоналу ГК «РОСАТОМ» Татьяна Терентьева, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова, директор по персоналу ПАО «СОЛЛЕРС» Елена Семенова, директор по организационному развитию и персоналу Челябинского трубопрокатного завода Оксана Назарова, директор по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлия Цветкова, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО ТМК Елена Позолотина.

«Сегодня умение быть мультиспециалистом, умение одновременно решать несколько вопросов, выходит на первый план. А также умение работать в стрессовой ситуации и работать с большими данными», — отметила Юлия Цветкова.

В числе других ключевых компетенций, необходимых сотрудникам компаний в новых условиях, участники также назвали: проактивность, цифровые навыки, умение работать в команде и желание работников быть эффективным.

Сессии будут проводиться каждую среду, участники в режиме реального времени будут обсуждать актуальные вызововы, вставшие перед промышленностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель организационного комитета по подготовке и проведению международной промышленной выставки ИННОПРОМ, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге выставки на июль 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и для предупреждение и предотвращение распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19.